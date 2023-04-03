جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة ملء الشواغر للدراسات العليا

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الجامعة أعلنت عن هذه المفاضلة في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي، وحددت التقدم لها خلال الفترة ما بين الـ23 والـ30 من الشهر نفسه.