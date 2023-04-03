جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضلة ملء الشواغر للدراسات العليا
أصدرت جامعة دمشق اليوم نتائج مفاضلة ملء الشواغر المتوافرة للدراسات العليا، عدا “كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي لحملة الإجازة في الهندسة المعمارية”، ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2022-2023.
وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقعها الإلكتروني.
وكانت الجامعة أعلنت عن هذه المفاضلة في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي، وحددت التقدم لها خلال الفترة ما بين الـ23 والـ30 من الشهر نفسه.
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