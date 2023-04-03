خطوة أولى لسلة حطين نحو البقاء بين الكبار

اللاذقية- خالد جطل

حقق فريق حطين فوزه الأول هذا الموسم في دوري كرة السلة على حساب ضيفه الحرية بنتيجة 81-60 ليُحسّن موقفه ويستعد لدخول المنطقة الآمنة بعيداً عن مراكز الهبوط التي كان ضيفها الدائم خلال المراحل الماضية.

مدرّب الفريق سامر إمام أكد لـ”البعث” أن خسارة مباراة الديربي الأخيرة أمام تشرين لم تكن مستحقة، حيث قدّم الفريق مباراة للذكرى لتكون الخسارة في النهاية بسبب إضاعة رميتين حرتين وصافرة تحكيمية خاطئة في آخر ثواني المباراة.

وأضاف إمام: كانت أولى مهامنا كجهاز فني إخراج اللاعبين من أجواء الخسارة وعملنا على الجانب النفسي لتجاوز اللقاء السابق، ترافق هذا مع متابعة لمباريات سابقة للحرية للوقوف على مستواه بشكل عام وأماكن القوة والضعف، مع ضرورة أخذ العبر من خسارتنا في الديربي، وبالفعل نجحنا بمجاراة الحرية والتفوق عليه، حيث ظهر لاعبونا بمستوى جيد لا يقلّ عن المباراة الماضية وقدموا مباراة كبيرة، وإن استمروا بالمستوى نفسه سيكون لنا حضور قويّ في المباريات القادمة، لذلك مباراتنا يوم الخميس القادم مع الوثبة في اللاذقية ستكون مفترق طرق لدخول المنطقة الآمنة، فرغم خسارته لبعض لاعبيه يبقى الوثبة منافساً قوياً بلاعبيه الشبان المتميزين.

وأشار إمام إلى أنه راضٍ عما قدّمه فريقه في المباراتين السابقتين رغم الخسارة أمام الجار تشرين، مشدداً على أن القادم أفضل لسلة حطين.

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