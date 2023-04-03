شهيدان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومخيم عسكر القديم بمشاركة أعداد كبيرة من الجنود والمدرعات.

حيث اقتحمت قوات الاحتلال أحد المنازل واعتقال شابين يعتقد الاحتلال أنّهما منفذا عملية إطلاق النار في حوارة الأسبوع الماضي.

وقال مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إنّ الطواقم نقلت إصابتين خطرتين جداً إلى مستشفيي “رفيديا” الحكومي ومستشفى نابلس التخصصي، قبل أن يُعلن استشهادهما لاحقاً.ولفت إلى أنّ قوات الاحتلال هاجمت مستشفى نابلس التخصصي بقنابل الغاز السام.

وبارتقاء الشابين في نابلس ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 95 شهيداً، بينهم 17 طفلاً وسيدة.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال في القدس المحتلة عدداً من الناشطين والمصلين عند أبواب المسجد الأقصى المبارك تزامناً مع اقتحامها الجامع القبْلي وإخلائه من المعتكفين بالقوة.

وأخلت قوات الإحتلال المصلى من جميع الموجودين فيه، واقتحمت مخيم شعفاط واعتقلت عدداً من الشبان في بلدة الطور بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياته.

أما في حيفا، فاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة من المتظاهرين الذين شاركوا في تظاهرةٍ منددةٍ باغتيال الطبيب محمد العصيبي عند أحد أبواب الأقصى يوم الجمعة الماضي.

وهاجمت الشرطة المتظاهرين بذريعة رفعهم الأعلام الفلسطينية، وجرى اعتقال الأربعة بادعاء الإخلال بالنظام والاعتداء على رجال الشرطة.