صيانات في “حبوب اللاذقية” توفر ٣٠٠ مليون ليرة

اللاذقية – مروان حويجة

نفّذ عمّال فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة اللاذقية عمليات صيانة للمطاحن والصوامع لتحسين طاقتها الإنتاجية.

وذكر مدير فرع المؤسسة ربيع مروة أنه نتيجة هذه التحسينات التي قام بها العمال زادت الطاقة الطحنية، فضلاً عن توفير ٣٠٠ مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن الفرع حقق زيادة في الأرباح عن الخطة النظرية في العام الماضي بنسبة تزيد عن ١١٨ % مما حقّق وفراً في أجور الطحن يتجاوز ٨٨٠ مليون ليرة سورية، إضافة إلى تحقيق ربح في إنتاجية السيارات الشاحنة الناقلة للقمح والدقيق ضمن المحافظة، علماً أن الفرع حقق خلال العام الماضي ربحاً في إنتاجية السيارات أكثر من ٧٠٠ مليون ليرة سورية.

وأوضح مروة أن تكاليف الشحن وأجوره مؤشر اقتصادي وإنتاجي أساسي في الحسابات الاقتصادية بما تحقّقه من العائدات توفيراً من السيارات الناقلة للقمح والدقيق التي تمّ تحقيقها.

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