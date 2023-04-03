طموح مشروع لألعاب القوى في السويداء رغم ضعف الإمكانيات

السويداء- زياد عامر

في آخر محطة تجريبية قبل الخوض في الاستحقاقات المحلية، أقامت اللجنة الفنية لألعاب القوى في السويداء بطولة المحافظة لكافة الفئات وسط معاناة كبيرة تعيشها أم الألعاب على كافة الأصعدة دون وجود حلول قريبة.

رئيسُ اللجنة الفنية إبراهيم زين الدين أوضح لـ”البعث” أن ألعاب القوى في المحافظة تمرّ بفترة صعبة نتيجة مجموعة من المعوقات أبرزها غياب بعض الأدوات والتجهيزات وقلة عدد البطولات وغياب المال الذي يعدّ عصب الرياضة. وأضاف: رغم ذلك أقمنا بطولة المحافظة لاكتشاف المواهب بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من أندية (شهبا، العربي، صلخد، قنوات، عرى، الغارية، الشبيبة، سهوة بلاطة، دوما)، حيث برز عدد من الأسماء الواعدة أمثال (مجد الزغير، شهد رضوان، كورين قطيش، أمير كمال الدين، سارة الشومري، راشيل دنون، أسامة عامر).

وأشار زين الدين إلى أن المنافسات توزّعت على فئات عمرية ما بين الشباب والشابات والناشئين والناشئات والرجال والسيدات والأشبال والشبلات، لافتاً إلى أن المشاركة في بعض السباقات كانت جيدة فيما قلّت في سباقات أخرى.

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