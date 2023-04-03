عازفة في عامها الـ 108 تستعد لإصدار ألبومها الـسابع

تستعد الفرنسية كوليت ماز المولودة عام 1914 والبالغة 108 أعوام لإصدار ألبومها السابع الذي يحمل عنوان «108 سنوات من البيانو» قبل الصيف. وليس طول عمرها وحده ما يثير الإعجاب، وإنما كذلك شغفها بالعزف على البيانو وإصرارها على الاستمرار في ذلك. ويتابع نشاطها الموسيقي آلاف الأشخاص عبر الإنترنت.

وتصف نفسها بحماسة بأنها “شابة ” وترى أن الأعمار قصص لا وجود لها. ويقول نجلها الصحافي فابريس ماز بفخر إنّ والدته هي ربما آخر شخص معمّر يواصل تسجيل الألبومات.

18 total views