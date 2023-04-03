فوائد الحليب للنوم

3-أبريل-2023

كشفت الطبيبة الروسية يكاتيرينا ميلنيكوفا أخصائية أمراض الباطنية لم يساعد الحليب على النوم بصورة سريعة.

وأشارت الطبيبة إلى أن الحليب يؤثر إيجابيا في النوم بفضل احتوائه على الحمض الأميني “التربتوفان” الذي هو مقدمة للميلاتونين الذي يساعد على النوم بسرعة ويحسن نوعيته. ولكن يجب أن نعلم أن الحليب غير ملائم للجميع.

وتقول: يعاني الكثيرون، بعد بلوغهم 25عاما، من نقص إنتاج اللاكتيز ما يمنع هضم الحليب بسرعة. لذلك فإن تناول الحليب ليلا من جانب قد يساعدهم على النوم بسرعة ومن جانب آخر سيسبب الانتفاخ وكثرة الغازات ما يلغي التأثير الإيجابي للحليب.

وتشير الطبيبة، إلى أن على الشخص الذي يعاني من مشكلات في النوم تناول الموز لأنه يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وتساعد هذه المواد على استرخاء العضلات والنوم جيدا. كما تنصح بالاهتمام أيضا بالمكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم.

وتضيف: ولكن قبل تناول المواد التي تساعد على سرعة النوم من الضروري اخذ سرعة هضمها وامتصاصها بالاعتبار. فمثلا تحتوي الأسماك الحمراء والبازلاء على نسبة عالية من التربتوفان، ولكنها لا تصلح لتحسين النوم لأن هضمها يستغرق وقتا طويلا. لذلك تنصح بتناول الأطعمة البروتينية الخفيفة في الليل.

 20 total views

3-أبريل-2023

مقالات ذات صلة

خطيب زاده: زيارة الرئيس الأسد إلى طهران تحمل رسالة مهمة جداً

9-مايو-2022

الصين: على دول (اتفاق أوكوس) الالتزام بواجباتها بشأن حظر الانتشار النووي

16-مارس-2023

التعليم المفتوح.. 35 ألفاً للمقرر و12 سنة كافية للتخرج

19-مايو-2022

بعد تسلل مسؤولين أمريكيين إلى إدلب سورية تدين سلوك اللصوصية وقطاع الطرق للإدارة الأمريكية

5-مارس-2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى