فيرشينين يبحث مع غريفيث الحاجات الإنسانية الملحة في سورية عقب الزلزال

موسكو – سانا:

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين اليوم مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الأوضاع في سورية، والاحتياجات الإنسانية الملحة لها في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها في السادس من شباط الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي حل المشاكل التي تواجه هذه الاحتياجات الإنسانية، حيث أكد فيرشينين أهمية ضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين في سورية بالتنسيق مع الحكومة السورية، مشدداً على ضرورة تقديم المساعدات دون تمييز، واحترام سيادة سورية وسلامة أراضيها، مع الامتثال الصارم لمعايير القانون الإنساني الدولي والمبادئ المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانب آخر بحث فيرشينين وغريفيث خلال الاتصال آليات تنفيذ صفقة الحبوب عبر البحر الأسود الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتقديم المساعدة للبلدان المحتاجة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما تم إيلاء اهتمام خاص لمهمة إعادة ترميم خط أنابيب الأمونيا “تولياتي أوديسا” واستئناف العمل به.