لجنة التحقيق الروسية:القبض على المشتبه بها في مقتل فلادلين تتارسكي

وقالت اللجنة في بيان اليوم نقله موقع آر تي: “للاشتباه بتورطها في الانفجار الذي وقع في مقهى في سان بطرسبورغ قام موظفو لجنة التحقيق الروسية والسلطات الأمنية التنفيذية باعتقال داريا تريبوفا”.

بدوره ذكر مصدر في وزارة الداخلية أن عملية إلقاء القبض واعتقال المشتبه بها كان مخططاً له بدقة، مشيراً إلى مواصلة عمليات البحث والتقصي عن المتورطين في التفجير وكيفية حصولهم على المتفجرات.

من جهتها قالت وسائل إعلام: “إنه تم القبض على المشتبه بها في شقة مستأجرة بحي فيبورغسكي في سان بطرسبورغ.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أدرجت داريا تريبوفا على قائمة المطلوبين المشتبه بهم بقتل المراسل الحربي فلادلين تتارسكي.

وأظهرت مقاطع وكاميرا المراقبة قرب المقهى لحظة دخول المشتبه بها إلى المقهى، وبحوزتها العلبة التي قدمتها لتتارسكي كأحد متابعيه، وتحوي تمثالاً قيل إنه محشو بعبوة ناسفة انفجرت لاحقاً أدت لمقتله، وإصابة 32 آخرين 10 منهم بحالة خطيرة.