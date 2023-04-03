محافظ اللاذقية يبحث مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل دعم الاستجابة لكارثة الزلزال

اللاذقية – مروان حويجة:

تركّز لقاء محافظ اللاذقية، المهندس عامر هلال، مع، هيوبرد نزاكيموينا، مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في المنطقة الساحلية والوفد المرافق، حول بحث مجالات التعاون لدعم برنامج الاستجابة لكارثة الزلزال، و احتياجات خطط التعافي.

وأشار المحافظ إلى متطلبات عمليات تأهيل بعض المرافق الخدمية، إضافةً إلى المدارس وشبكات وخزانات المياه، والمراكز الصحية، لافتاً إلى الاحتياجات الطبية الأولية في القطاع الصحي، والمخابز كقطاعات يتم التعاون فيها مع اللجنة الدولية.

واستعرض هلال حجم الاحتياجات فيما يتعلق بتأمين السكن البديل للمتضررين، مؤكداً أهمية التعاون القائم مع اللجنة الدولية خلال الفترة الماضية، وضرورة توسيع مجالاته بما ينسجم مع المتطلبات التي فرضتها كارثة الزلزال.

من جهته، أعرب، نزاكيمونيا، عن تعازيه بالضحايا، منوّها بالجهود التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع جميع الشركاء لمواجهة تداعيات الكارثة، مشيراً إلى استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقييم الاحتياجات ودراستها، والتعاون مع المحافظة لتنفيذها وفق الأولويات وخطط التمويل.

حضر اللقاء عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية والصحة الدكتور موفق صوفي، ومديرة مكتب الإغاثة دينا دندش.

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