مصرع 19 شخصاً على الأقل جراء انزلاق تربة في الكونغو الديمقراطية
لقي ما لا يقل عن 19 شخصاً مصرعهم، جراء انزلاق تربة في قرية بولوا بمقاطعة شمال كيفو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأفاد المسؤول المحلي ألفونس موشيشا ميهينغانو لوكالة فرانس برس بأن نحو 25 امرأة برفقة أطفالهن كن يغسلن ملابسهن في ساقية قريبة من سفح الجبل عند حدوث انزلاق التربة أمس، ما أدى إلى طمر بعضهن، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة أولية.
بدوره أكد شادراك مبوكانيروا نديبانجا أحد زعماء القرية هذه الحصيلة وأن البحث عن ضحايا آخرين سيستمر اليوم.
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