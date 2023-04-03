معمل خميرة حمص يعود للعمل بعد توقفه لمدة 7 أشهر

حمص -سمر محفوض

بعد توقف دام سبعة أشهر يعود معمل الخميرة العائد لشركة السكر في حمص إلى العمل من جديد، ويوضح مدير الشركة ياسر أيوب أن تكلفة إعادة تأهيل المعمل تقدر بحوالي 4,5 مليار ليرة وقد شملت تحديث الآلات والحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمعمل وتطويرها وضمان استمرارية العملية الإنتاجية ما يوفر الكثير من القطع الأجنبي المخصص لاستيراد الخميرة.

وأشار أيوب إلى أن عودة الإنتاج أسهم بسد حاجة محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وحماة من مادة الخميرة الطرية وسينعكس ذلك على جودة صناعة الرغيف، معتبراً أن الآلات التي قدمها برنامج الامم المتحدة الإنمائي شملت تقديم وتركيب وتجريب ضاغط هواء لسائل التخمير باستطاعة 3 آلاف متر مكعب بالساعة، بالإضافة إلى فلتر فاكوم باستطاعة 2 طن/بالساعة، ومضخات ومحركات تغذية مياه لخط التخمير عدد 2 باستطاعة 100 متر مكعب/بالساعة، وآلة تقطيع وتغليف قطع الخميرة الطرية باستطاعة 2 طن خميرة طرية بالساعة.

وأكد أيوب أن كافة أعمال الصيانة والتركيب تمت بالكوادر الفنية التابعة للشركة، علماً أن المعمل ينتج يومياً 24 طن الخميرة الطرية.

وفي ذات السياق لفت مدير الشركة إلى أن معمل السكر متوقف لعدم توفر المادة الأولية بالرغم من أنه يتم الإعلان بشكل مستمر عن شراء كمية 25 ألف طن سكر خام من المؤسسة العامة للسكر والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لإعادة تشغيل معمل السكر، إلا أن هناك عزوفاً من الاشتراك بالمناقصة، في الوقت الذي سيعاود معمل الزيوت الإنتاج بعد توريد بذور القطن من حلب.

9 total views