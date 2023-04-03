مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن مناورات بحرية ثلاثية مشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة ستبدأ اليوم في المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية، بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية (يو اس اس نيمتز)، وذلك في خطوة استفزازية جديدة.

وفي بيان نقلته وكالة يونهاب قالت الوزارة: إنه تم الترتيب لتعزيز قدرات الاستجابة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ضد ما اعتبرته تهديدات متقدمة تحت الماء لكوريا الديمقراطية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

ونشرت سيئول في إطار المناورات المدمرات الرئيسية (يولغوك إي إي) و(جو يونغ) و(ديجويونغ)، وكذلك سفينة دعم القتال سويانغ، بينما أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات ومدمرة (يو أس أس واين إي ماير)ومدمرة (يو إس إس ديكاتور)، فيما حشدت اليابان مدمرة (جي إس أوميريجي).

وتأتي المناورات الجديدة في الوقت الذي تحذر فيه كوريا الديمقراطية من استمرار الاستفزازات العسكرية الخطيرة لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بحسب بيونغ يانغ.