نائب الرئيس الإيراني: استراتيجيتنا الأساسية تحسين العلاقات مع دول المنطقة

طهران – سانا:

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر أن استراتيجية الحكومة الإيرانية الأساسية تقوم على تطوير العلاقات مع دول المنطقة وتحسينها.

وقال مخبر في تصريح اليوم: إن “ما يحدث من التقارب في العلاقات بين إيران ودول المنطقة ليس محض صدفة بل تم التخطيط له وكان يجب أن يحدث في الوقت المناسب، وهو ما يحدث الآن”، مشدداً على أن إقامة علاقات ممتازة مع دول الجوار هي جزء من استراتيجية طهران الرئيسية وستتابع السير في هذا الموضوع.

وأشار مخبر إلى أن العديد من الدول العربية عازمة على تطوير علاقاتها مع إيران، لافتاً إلى أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية واستجاب رئيسي لهذه الدعوة، وهذا يدل على تقدم واضح في مسار العلاقات بين الجانبين.