هزّات أرضية تضرب مناطق في إيران وروسيا وإندونيسيا وبحر الصين الجنوبي
عواصم – سانا:
ضربت هزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان في جنوب شرق إيران.
ونقلت وكالة (إرنا) عن مركز الرصد الزلزالي الإيراني قوله: إن مركز الهزة كان على عمق 28 كيلومتراً تحت الأرض، وإنه لم ترد أي تقارير عن أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.
وضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر أمس محافظتي فارس وهرمزكان جنوب إيران.
وفي روسيا، ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.
وقال المكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية قوله: إن الزلزال ضرب على عمق 99.5 كيلومتراً، وجاء مركزه على بعد 48 كيلومتراً من العاصمة الإدارية للإقليم.
وفي وقت سابق ذكر المكتب الجيوفيزيائي أنه تم الإبلاغ عن زلزال بقوة 5.7 درجات، في حين أن كثافة الهزات الأرضية في العاصمة الإدارية بتروبافلوفسك كامتشاتسكي كانت 6 نقاط.
وشهدت كامتشاتكا في الأسابيع الأخيرة عدداً من الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 4 و6 درجات.
إلى ذلك، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر بحر الصين الجنوبي صباح اليوم، وفقاً لمركز شبكات الزلازل الصيني، ووفقاً للمركز فإنه “تم تحديد مركز الزلزال الذي وقع بعمق 600 كيلومتر، عند التقاء دائرة عرض 6.5 درجات شمالاً وخط طول 115.8درجة شرقاً”.
ولم ترد تقارير عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم مقاطعة سومطرة الشمالية غرب البلاد.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا: إن الزلزال لم يتسبب في حدوث تسونامي.
بدورها ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 84 كيلومتراً، وعلى بعد 72 كيلومتراً جنوب غرب مدينة بادانغ سيديمبوان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة.
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