هزّات أرضية تضرب مناطق في إيران وروسيا وإندونيسيا وبحر الصين الجنوبي

وفي روسيا، ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

وقال المكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية قوله: إن الزلزال ضرب على عمق 99.5 كيلومتراً، وجاء مركزه على بعد 48 كيلومتراً من العاصمة الإدارية للإقليم.

وفي وقت سابق ذكر المكتب الجيوفيزيائي أنه تم الإبلاغ عن زلزال بقوة 5.7 درجات، في حين أن كثافة الهزات الأرضية في العاصمة الإدارية بتروبافلوفسك كامتشاتسكي كانت 6 نقاط.

وشهدت كامتشاتكا في الأسابيع الأخيرة عدداً من الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 4 و6 درجات.