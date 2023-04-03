الشورى اليميني يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية

3-أبريل-2023
صنعاء – سانا:

أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على أراضي سورية.

وقالت الهيئة في اجتماعها أمس: إنها تندد بالهجمات العدائية المتكررة التي ينفذها الكيان الصهيوني على الأراضي السورية، والتي كان آخرها قصف عدد من المراكز والنقاط في العاصمة دمشق وضواحيها.

كذلك استنكرت الهيئة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، واقتحام المستوطنين باحات الأقصى المبارك، ما ينذر بتصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويكشف الأهداف الخبيثة للكيان الصهيوني الرامية إلى تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى.

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3-أبريل-2023

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