4 مليارات ليرة مبيعات “دواجن حماة” خلال الربع الأول من العام

بلغت قيمة مبيعات منشأة دواجن حماة خلال الربع الأول من العام الجاري 4 مليارات و153 مليون ليرة سورية، ناتجة عن بيع 5 ملايين و973 ألف بيضة.

وبلغ عدد الدجاج البياض المنتج في المنشأة حالياً 46 ألفاً، كما سيتم مطلع الشهر المقبل إدخال فوج رعاية جديد بهدف زيادة الإنتاج، وسيتم قريباً إعادة تأهيل 4 هنكارات لرعاية أفواج الدجاج وتشغيلها آلياً بما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج، كما تتضمن خطة منشأة دواجن حماة للعام الحالي إنتاج نحو 14 مليون بيضة.