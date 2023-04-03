4 منشآت صناعية جديدة في السويداء

دخلت أربع منشآت صناعية وحرفية جديدة إلى سوق العمل في محافظة السويداء برأسمال تجاوز 514 مليون ليرة.

وذكرت مديرية صناعة السويداء أن هذه المنشآت توفر 13 فرصة عمل، وتشمل القطاعات الكيميائية والهندسية، وتتوزع بواقع 3 منشآت حرفية صغيرة وواحدة صناعية.

وبينت أنه تم أيضاً ترخيص أربع منشآت غذائية وكيميائية وفق القانون 21 للبدء بالتنفيذ، برأسمال بلغ 256 مليون ليرة توفر 10 فرص عمل، إضافةً إلى وجود 18 مشروعاً صناعياً قيد التنفيذ، و6 منشآت منفذة تنفيذاً جزئياً، وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 الصادر عام 1991 ومرسوم الاستثمار رقم 8 الصادر عام 2007.