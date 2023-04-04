آفة (السونة) في حقول زراعية بريف درعا

4-أبريل-2023

ظهرت بعض الإصابات بآفة “السونة” ضمن محصول القمح في بعض حقول الفلاحين بمدينة نوى في ريف درعا.

وقد وصلت الاصابات إلى العتبة الاقتصادية التي تستوجب المكافحة الفورية، حيث تجاوزت  المساحة المصابة بالآفة حدود الـ500 دونم.

وتتوفر مواد المكافحة في كل الدوائر الزراعية ويتم توزيعها بشكل مجاني على الفلاحين، بما يسهم في الحفاظ على المحصول، وتتابع مديرية الزراعة في درعا عمليات التحري عن الآفات، نافيةً وجود إصابات بالصدأ حتى تاريخه، كما تستمر بمكافحة آفة فأر الحقل، حيث وصلت المساحة المكافحة حتى تاريخه الى 8560 هكتاراً.

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4-أبريل-2023

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