إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأدوية البشرية في اللاذقية

4-أبريل-2023

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأدوية البشرية النوعية وغير النوعية في محافظة اللاذقية.

وبينت الهيئة أن المشروع يندرج ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، الذي تنفذه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بـ 265 مليار ليرة، ومن المتوقع أن يحقق 200 فرصة عمل، مشيرةً إلى أن أهمية المشروع تكمن في توطينه لصناعة محلية تعتمد على أحدث خطوط الإنتاج العالمية، في إنتاج 12 صنفاً من الأدوية البشرية التي تخفض فاتورة الاستيراد، وتلبي احتياجات المحافظة بشكل خاص والقطر بشكل عام.

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4-أبريل-2023

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