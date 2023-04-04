إدارة حطين تشتكي التحكيم وتحمله مسؤولية خسارة فريقها أمام جبلة

اللاذقية- خالد جطل

عبّرت إدارة نادي حطين عن أسفها للظلم التحكيمي الذي تعرّض له فريقها في مباراته مع جبلة باستاد البعث بجبلة في بداية مشوار الإياب وأدى وفقاً لبيان الإدارة إلى خسارة الفريق بهدفين لهدف.

وجاء في بيان الإدارة: يأسف نادي حطين الرياضي لما بدر من أخطاء تحكيمية بالجملة من طاقم تحكيم مباراة اليوم بقيادة طاقم تحكيم دولي ضد نادي جبلة والتي كان لها كبير الأثر بخسارة الفريق غير المستحقة وبشهادة جميع النقاد والمحلّلين، وخاصة بعد إلغاء هدفين للفريق، وذلك بإيعاز وراية ظالمة من الحكم المساعد.

النادي أكد عدم وقوفه مكتوف الأيدي دون أن يرضى نهائياً أن يمارس عليه مثل هذه التجاوزات والتي تؤثر على وضع الفريق بشكل خاص وعلى النادي ككل بشكل عام، وتضرّ بالعمل المنجز والمقدم من مجلس الإدارة، وسيقوم النادي باتخاذ كلّ الإجراءات الرسمية والقانونية، حيث سيتقدّم إلى الأمانة العامة في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم باعتراض رسمي على ما بدر من طاقم تحكيم المباراة والتي أدّت إلى خسارة ظالمة وغير مستحقة.

وبعيداً عن البيان فإن جماهير النادي تنتظر نتيجة الاعتراض الذي سيقدّم، وخاصة مع وضعية الفريق الصعبة في جدول الترتيب، حيث ينافس على الهروب من شبح الهبوط وهو المكان الذي لم تعتد عليه جماهير النادي العريق.

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