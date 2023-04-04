استشهاد مدنيين اثنين إثر عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

4-أبريل-2023
دمشق – سانا:

استشهد مدنيان ووقعت أضرار مادية نتيجة عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح له أنه ” في تمام الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية ، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف البيان: إن العدوان “أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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4-أبريل-2023

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