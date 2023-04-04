الإدارة الأمريكية تنتقد خفض “أوبك بلس” للإنتاج.. وارتفاع في سعر النفط
واشنطن – نيودلهي – وكالات:
اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن قرار (أوبك بلس) المفاجئ بخفض إنتاج النفط “تصرف غير بناء”، من شأنه أن يفاقم الضبابية بالنسبة لتوقعات النمو العالمي وأيضاً العبء على كاهل المستهلكين في ظل ارتفاع التضخم.
ويضم اتفاق (أوبك بلس) 23 دولة مصدرة للنفط تجتمع بانتظام لتحديد كمية النفط الخام الذي يجب بيعه في السوق العالمي.
ونقلت “رويترز” عن يلين قولها في تصريحات للصحفيين: أعتقد أن الإجراء الذي قررت أوبك بلس اتخاذه مؤسف، ولست متأكدة حتى الآن من التأثير على الأسعار، مشيرة إلى أن خفض أسعار البنزين من مستوياتها المرتفعة المسجلة في العام الماضي ساعد في الحد من التضخم، وسيكون أمراً ضاراً إذا انعكس الاتجاه.
وقفزت أسعار النفط ستة بالمئة أمس بعد يوم من إعلان مجموعة “أوبك بلس” خططاً لمزيد من خفض الإنتاج، ما أثار مخاوف من تقلص الإمدادات.
وأكدت يلين بهذا الشأن أن “من الواضح أن هذا ليس إيجابياً للنمو العالمي ويفاقم حالة عدم اليقين والأعباء في وقت يشهد العالم تضخماً مرتفعاً بالفعل”، مضيفة: إن “إبقاء الأسعار منخفضة يمثل أولوية قصوى”.
ولدى سؤالها عن تأثير الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولاراً والذي فرضه الحلفاء الغربيون على واردات النفط الخام الروسية، أجابت يلين بأنها لا تعتبر خطة خفض إنتاج أوبك بلس عاملاً كبيراً ليكون لها أي تأثير على المستوى المناسب لسقف السعر.
وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم، بعد أن هز قرار أوبك بلس “خفض المزيد من الإنتاج” الأسواق أمس، في حين تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 85.34 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً أيضا أو 0.5 بالمئة إلى 80.83 دولاراً للبرميل.
وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من ستة بالمئة أمس بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها فيما يعرف باسم تحالف أوبك بلس الأسواق بالإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل آخر يومياً.
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