الاستخبارات البيلاروسية تكشف عن معسكرات تدريب في الدول المجاورة للإطاحة بالسلطة في بيلاروس

4-أبريل-2023

قال مدير جهاز الاستخبارات البيلاروسية إيفان ترتيل إن عددا من الدول المجاورة تحتضن معسكرات تجنيد وتدريب بهدف القيام بتمرد وشن هجمات إرهابية للإطاحة بالسلطة في بيلاروس.

وقال ترتيل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “بالنسبة لجمهورية بيلاروس في الوقت الحاضر فإن الأمر الأكثر أهمية هو صد هجوم من قبل تكتل إرهابي من أراضي الدول المجاورة لنا . توجد معسكرات تدريب مقاتلين على أراضي بولندا وأوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا”.

وأضاف مدير جهاز الاستخبارات البيلاروسية: “إننا نعرف بالتحديد مراكز التجنيد ومن يشارك في هذه العملية ونعرف المشرفين على تدريبهم ومن يتم تدريبهم وفي أي مرحلة”.

وأوضح أنه “في النهاية مهمتهم (الأشخاص الذين يتلقون تدريبات) هي بث الفوضى في بلادنا لتحقيق تغيير في السلطة من خلال تمرد مسلح”.

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4-أبريل-2023

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