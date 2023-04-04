الاستخبارات البيلاروسية: دول مجاورة تحتضن إرهابيين لنشر الفوضى في البلاد

مينسك – سانا:

كشف رئيس جهاز أمن الدولة البيلاروسي إيفان تيرتيل أن عدداً من الدول المجاورة لبيلاروس قامت بإنشاء معسكرات تجنيد وتدريب لإرهابيين بهدف الإعداد للقيام بأعمال مخلة بالأمن في بيلاروس وتغيير السلطة فيها.

وأوضح تيرتيل في مؤتمر صحفي اليوم نقله موقع (آر تي) أنه “بالنسبة لجمهورية بيلاروس في الوقت الحاضر، فإن الأمر الأكثر أهمية هو صد هجوم من قبل تكتل إرهابي من أراضي الدول المجاورة لنا”، لافتاً إلى أن هذه المعسكرات موجودة على أراضي بولندا وأوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا، مضيفاً: “إننا نعرف بالتحديد مراكز التجنيد، ومن يشارك في هذه العملية، ونعرف المشرفين على تدريبهم، ومن يتم تدريبهم وفي أي مرحلة”.

وكان رئيس جهاز أمن الدولة البيلاروسي إيفان تيرتيل كشف عن زيادة نشاط الاستخبارات الغربية، ومحاولات اختراق أجهزة الدولة في بيلاروس.