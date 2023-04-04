الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية

4-أبريل-2023

بيروت – سانا:

أدانت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وقالت الحملة الأهلية في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي في بيروت: “إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية محاولة صهيونية لمواجهة التطورات الإيجابية في مسار حل الأزمة في سورية، والانفراجات التي تشهدها العلاقات العربية العربية”.

من جهة أخرى، نوهت الحملة الأهلية بصمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي تشكل مع التآكل في داخل الكيان الصهيوني مؤشرات للأزمة الوجودية التي يعاني منها هذا الكيان.

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4-أبريل-2023

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