الخامنئي: استثمار العلاقات الخارجية الإيرانية لتنمية الاقتصاد بعيداً عن الغرب

4-أبريل-2023
طهران – سانا:

أكد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي اليوم ضرورة استثمار العلاقات الخارجية الإيرانية مع الدول الأجنبية، لتنمية الاقتصاد بعيداً عن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

وقال الخامنئي لدى استقباله عدداً من المسؤولين الإيرانيين: نسعى للاستثمارات الأجنبية، وندعو المستثمرين الأجانب إلى المجيء والاستثمار بما يعود عليهم وعلينا بالفائدة، لأن الاقتصاد هو قضية البلاد الأولى، لافتاً إلى أن العلاقات الخارجية لا تقتصر على أمريكا وبعض الدول الأوروبية، فالعالم يضم أكثر من مئتي دولة، وكل واحدة منها تتمتع بقدرات وإمكانيات.

وشدد الخامنئي على كبح التضخم، والعمل على نمو الإنتاج، من خلال توافر الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي والبنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجيا في إيران.

من جهته، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في سياق آخر أن وجود وبقاء الكيان الصهيوني المزيف قائم على الحرب وانعدام الأمن، وخلق الفتنة في المنطقة.

وقال كنعاني في تغريدة على تويتر: “مع تعزيز مسار الدبلوماسية والتقارب في منطقة غرب آسيا تزداد مغامرات النظام الإسرائيلي المغتصب، والسبب واضح ألا وهو أن وجود وبقاء هذا النظام المزيف قائم دائماً على الحرب وانعدام الأمن والخلاف في المنطقة، ولكن بالطبع لا مفر من الانهيار الداخلي لهذا الكيان”.

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4-أبريل-2023

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