القوات الروسية تحبط أربع محاولات تجسس أوكرانية جنوب دونيتسك
دونيتسك – دونيتسك – سانا:
وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك الروسية ألكسندر غوردييف في تصريح له: “على محور جنوب دونيتسك، قام العدو بأربع محاولات فاشلة لإجراء استطلاع للمواقع المتقدمة لمجموعة فوستوك باستخدام القوة، وصدت وحدات المشاة الميكانيكية المدعومة بالمدفعية جميع الهجمات، وقضت على ما يصل إلى عشرين مسلحاً”.
وأضاف غوردييف: إن القوات الروسية تمكنت كذلك من تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع في قرية كاترينيفكا باستخدام طائرة لانسيت المسيرة، كما دمرت راجمات الصواريخ سميرتش مستودع ذخيرة، وست شاحنات للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كوراخوفو وفقاً لغوردييف.
وفي مقاطعة زابوروجيه ألحقت المدفعية الروسية هزيمة نارية بتجمع للقوات الأوكرانية في غوليابوليا بالمقاطعة، ما أسفر عن مقتل نحو 15 مسلحاً.
إلى ذلك، أعلنت وحدات قوات المظليين الروسية المرابطة في منطقة العملية العسكرية الخاصة اليوم عن تسلمها قاذفات اللهب الثقيلة المطوّرة ذاتية الحركة توس 1 آي سونتسيبيوك (الشمس الحارقة).
وذكر موقع روسيا اليوم أن هذه المنظومات تشبه راجمات الصواريخ غراد أو تورنادو من حيث مظهرها الخارجي مع اختلاف منصتها المجنزرة، وتمت تسميتها قاذفة اللهب لأنها تزوّد بذخائر ترموبارية خاصة (ذخائر ذات فعل ضغطي- حراري) مليئة بمسحوق متفجر يتم خلطه بعد إطلاق الذخيرة بواسطة آلية خاصة.
وتتفتح الذخيرة مع وصولها إلى الهدف ليدخل المسحوق الجو ويشكّل سحابة متفجرة، حيث تبلغ درجة الحرارة في وسطها 1500 درجة مئوية وتتوغل محتويات السحابة قبل انفجارها إلى كل الثغرات والشقوق في المخبأ المراد إصابته.
وأكد رئيس إدارة الوقاية الإشعاعية والكيميائية والجرثومية في سلاح المظليين الروسي العقيد أليكسي غونتشاروف أن جيوش حلف الناتو لا تمتلك مثل هذا السلاح الفعال، لذلك تخاف منه، لافتاً إلى أن مدى عمل منظومات سونتسيبيوك التي تُسلم لقوات المظليين بلغ بعد تطويرها 10000 متر.
يذكر أن منظومة سونتسيبيوك ذات الفاعلية العالية كانت دائماً سلاحاً لقوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والجرثومية، وتستخدم عند اقتحام المناطق المحصّنة، حيث لا تستطيع حتى الجدران الخرسانية إنقاذ العدو من نيرانها مهما كان سمكهاً كبيراً.
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