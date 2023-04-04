القوات الروسية تحبط أربع محاولات تجسس أوكرانية جنوب دونيتسك

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات فوستوك الروسية ألكسندر غوردييف في تصريح له: “على محور جنوب دونيتسك، قام العدو بأربع محاولات فاشلة لإجراء استطلاع للمواقع المتقدمة لمجموعة فوستوك باستخدام القوة، وصدت وحدات المشاة الميكانيكية المدعومة بالمدفعية جميع الهجمات، وقضت على ما يصل إلى عشرين مسلحاً”.

وأضاف غوردييف: إن القوات الروسية تمكنت كذلك من تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع في قرية كاترينيفكا باستخدام طائرة لانسيت المسيرة، كما دمرت راجمات الصواريخ سميرتش مستودع ذخيرة، وست شاحنات للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كوراخوفو وفقاً لغوردييف.

وفي مقاطعة زابوروجيه ألحقت المدفعية الروسية هزيمة نارية بتجمع للقوات الأوكرانية في غوليابوليا بالمقاطعة، ما أسفر عن مقتل نحو 15 مسلحاً.