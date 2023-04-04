بدء الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا في موسكو

4-أبريل-2023

بدأ اليوم الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سورية وروسيا وإيران وتركيا، وذلك في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية في موسكو.

وسيركز وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين في الاجتماع على ثلاث نقاط رئيسية هي ضرورة إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

وكان الوفد السوري وصل موسكو أمس الأول للمشاركة في الاجتماع الرباعي، وعلى هامش ذلك أجرى مباحثات مع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية الروسية، ومع علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة.

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4-أبريل-2023

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