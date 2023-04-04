بدء صيانة المجموعة الثالثة في المحطة الحرارية ببانياس

تقوم الشركة العامة لتوليد الكهرباء اليوم بأعمال الصيانة للمجموعة الثالثة في المحطة الحرارية بمدينة بانياس، لإعادتها إلى الحمولة المتاحة.

وأوضح مدير الشركة المهندس قصي ديبة أن المحطة تتألف من أربع مجموعات، وأعمال الصيانة تشمل المجموعة الثالثة باستطاعة 170 ميغا واط، وذلك نتيجة العمر الزمني للمجموعة وكثرة الأعطال وعدم توفر قطع التبديل، إضافة إلى كثرة التوقف وإعادة التشغيل، ما أدى إلى تدني عمل المجموعة إلى 60 ميغا واط، فكان لا بد من إجراء الصيانة لإعادتها إلى الحمولة المتاحة.

ولفت ديبة إلى أن أعمال الصيانة تشمل العطل الرئيسي (الموفر) بعد أن تم توريد موفر جديد من الصين، إضافة إلى مجاري الغازات ومسخنات الهواء الدوارة، والكشف على نظام الاحتراق (الحراقات ومضخات التغذية ومراوح سحب الهواء ومراوح تدوير الغازات والحلة) وغيرها من الأعمال الفنية المتعلقة بعمل المجموعة.

وأوضح أن المدة الزمنية للانتهاء من الصيانة تقارب أربعة أشهر، وإعادتها إلى الخدمة يزيد من رفع الطاقة الكهربائية المنتجة للمحطة.

وأضاف ديبة: إنه تم تركيب محرك ديزل جديد مقدم من قبل الصليب الأحمر وبمؤازرة من الهلال الأحمر العربي السوري على العنفة الغازية الأولى باستطاعة 125 ميغا واط، علماً أن المحرك القديم بحاجة إلى عمرة كاملة نتيجة العمر الزمني والحصار الاقتصادي الجائر وعدم توفر القطع من الخارج حيث تم استبدال المحرك القديم بجديد وحالياً موضوع بالخدمة ويتم استثماره بشكل جيد جداً.