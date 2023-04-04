بدء صيانة المجموعة الثالثة في المحطة الحرارية ببانياس

4-أبريل-2023

تقوم الشركة العامة لتوليد الكهرباء اليوم بأعمال الصيانة للمجموعة الثالثة في المحطة الحرارية بمدينة بانياس، لإعادتها إلى الحمولة المتاحة.

وأوضح مدير الشركة المهندس قصي ديبة أن المحطة تتألف من أربع مجموعات، وأعمال الصيانة تشمل المجموعة الثالثة باستطاعة 170 ميغا واط، وذلك نتيجة العمر الزمني للمجموعة وكثرة الأعطال وعدم توفر قطع التبديل، إضافة إلى كثرة التوقف وإعادة التشغيل، ما أدى إلى تدني عمل المجموعة إلى 60 ميغا واط، فكان لا بد من إجراء الصيانة لإعادتها إلى الحمولة المتاحة.

ولفت ديبة إلى أن أعمال الصيانة تشمل العطل الرئيسي (الموفر) بعد أن تم توريد موفر جديد من الصين، إضافة إلى مجاري الغازات ومسخنات الهواء الدوارة، والكشف على نظام الاحتراق (الحراقات ومضخات التغذية ومراوح سحب الهواء ومراوح تدوير الغازات والحلة) وغيرها من الأعمال الفنية المتعلقة بعمل المجموعة.

وأوضح أن المدة الزمنية للانتهاء من الصيانة تقارب أربعة أشهر، وإعادتها إلى الخدمة يزيد من رفع الطاقة الكهربائية المنتجة للمحطة.

وأضاف ديبة: إنه تم تركيب محرك ديزل جديد مقدم من قبل الصليب الأحمر وبمؤازرة من الهلال الأحمر العربي السوري على العنفة الغازية الأولى باستطاعة 125 ميغا واط، علماً أن المحرك القديم بحاجة إلى عمرة كاملة نتيجة العمر الزمني  والحصار الاقتصادي الجائر وعدم توفر القطع من الخارج حيث تم استبدال المحرك القديم بجديد وحالياً موضوع بالخدمة ويتم استثماره بشكل جيد جداً.

 16 total views

4-أبريل-2023

مقالات ذات صلة

مجلس الشعب يتابع مناقشة تقرير لجنة “الموازنة” حول مشروع قانون موازنة 2023

5-ديسمبر-2022

انخفاض سعر الذهب محلياً

15-ديسمبر-2022

الصحة: ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب إلى ٣٤ شخصا

22-سبتمبر-2022

أعمال صيانة وتأهيل لمزرعة أسماك قلعة المضيق

19-يوليو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى