تجارب انتقاء وتكريم مستحق لمنتخب التايكوندو

أقام اتحاد التايكوندو تجارب انتقاء المنتخبات الوطنية للاعبين الحاصلين على الحزام الأسود الدان في بطولات الجمهورية لعامي 2021 و2022 إضافةً للاعبين الحاصلين على بطولات دولية وعربية وآسيوية في العامين المذكورين، واستضافت مدينة تشرين الرياضية في دمشق التجارب على مدى يومين، ولثمانية أوزان للرجال والسيدات وفق نظام التحكيم الإلكتروني KNP وأنظمة WT.

كما كرّم رئيس الاتحاد الرياضي العام لاعبي منتخب التايكوندو الذين شاركوا في البطولات الأخيرة نظراً لنتائجهم المميزة وحصولهم على ميداليات متنوعة، كتحفيز إضافي للاعبين من أجل زيادة المثابرة وتعزيز ثقافة النجاح، حيث حقّق لاعبونا برونزيتين في كأس العرب التي أقيمت في الإمارات وثلاث برونزيات في بطولة الحسن الدولية التي استضافتها الأردن وثلاث ذهبيات ومثلها فضة وخمس برونزيات في البطولة العربية التي أقيمت في لبنان وذلك خلال الشهرين المنصرمين.

رئيسُ اتحاد اللعبة شريف ديركي أكد لـ”البعث” أهمية التكريم للتشجيع على ممارسة اللعبة وحضّ باقي اللاعبين على الارتقاء بمستواهم من أجل اللحاق بالمنتخبات الوطنية وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية.

وأشار ديركي إلى أن خطة الاتحاد بالتركيز على القواعد باتت تعطي نتائج جيدة، حيث أصبح لدينا منتخبات قوية في كلّ الفئات، وفي السنة الماضية تحققت نتائج واعدة على المستوى الآسيوي وخاصة بفئة السيدات.

وعن تجارب الانتقاء أوضح ديركي أنها تأتي في إطار إبقاء منتخباتنا ولاعبينا على أهبة الاستعداد والجاهزية الكاملة من أجل الاستحقاقات القادمة من جهة، ومن جهة أخرى من أجل زيادة التحفيز بين اللاعبين، فكل المدعوين هم أبطال ومواهب مميزة ومثل هذه التجارب تمثل سبراً قوياً من أجل المشاركات الدولية.

سامر الخيّر

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