دمشق.. تنظيم 2000 ضبط وإغلاق 50 محلاً ومطعماً مخالفاً

4-أبريل-2023

نظمت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق نحو 2000 ضبط، وأغلقت 50 محلاً ومطعماً، ووجهت 3 إنذارات خلال جولاتها على الأسواق منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى تاريخه.

وضبطت دوريات الرقابة الصحية خلال جولتها على سوق اللحوم في الزبلطاني 100 كيلوغرام من نتر الفروج غير صالح للاستهلاك البشري في أحد المحال بالسوق، وتم إتلاف كامل الكمية وتنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

وشملت الضبوط والإغلاقات التي تم تنظيمها مواد غير صالحة للاستهلاك البشري وعدم التقيد بالنظافة العامة والشروط الصحية واستخدام البلاستيك الملون، إضافةً إلى مخالفة 6 محال بسبب عدم مطابقة المواصفات.

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4-أبريل-2023

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