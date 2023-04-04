زلزال يضرب بابوا غينيا ويؤدي لمصرع 4 أشخاص وإصابة 17

بورت مورسبي – مانيلا – سانا:

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون، جراء زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب بابوا غينيا الجديدة أمس ودمر 300 منزل.

ونقلت صحيفة “بابوا غينيا الجديدة بوست كوريير” عن مسؤولو الإغاثة في حالات الكوارث الذين قيموا الأضرار قولهم اليوم:إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 17 شخصاً على الأقل إثر الزلزال الذي وقع فجر أمس، كما ألحق أضرارا مادية في 23 قرية حول مركز الزلزال، وأحدث شقوقاً عميقة في الأرض.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الامريكية فإن الزلزال وقع على عمق 62 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر ضرب أمس الأول جزيرة غينيا في بابوا غينيا الجديدة.