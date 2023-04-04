“ساري” جِدْ لأَبيكَ مُتَنَفَّساً

الشاعر مجيب السوسي

لم أُفِقْ بَعْدُ من ذهول أبيكَ وهو يَضَعُكَ في ساحات ما وراء الطبيعة وما وراء الحزن وهو يبحث عنك وهو يلبس اللهفة والبيان، وهو يخفي جبالاً من الألم، وهو يسائل الشجر والحجر والليل.. ترى أين أنت؟

ليس رسولاً واحداً يرسل للنهار أو لليل.. أو للبحار أو للحيتان أو لجنون الموج أو لصفاء المواويل!

ذلك أنه يموت عدة مرات في أغانيه وفي آهاته التي ترتكس على قلوب العارفين فينصتون إلى أنينه عليك.. أهو أب؟ أم مجموعة آباء يبكون من خلف ظهر الليل أم هو علامة من علامات قيام الساعة؟ أم ماذا تَجْرَحُ رباباتُ حُزْنِهِ البليغ؟.. إنه منسكبٌ حزناً طويلاً يمتدُّ على مسافاتِ التاريخِ والأبجدية وينابيعِ البلاغة!.. “ساري” أيها المختبئُ في روح التراتيل وفي قنوات الصراخ المكتوم.. جِدْ لأَبيكَ مُتَنَفَّسَاً حتى من ثقوب الليل إذا عسعس، أو مِنَ الصُّبْحِ إذا تَنَفَّسَ، أيها الولد الذي تُعانِقُ الألمَ أو تُعانِقُ وجوهَ السفر البعيد.

يقول الشاعر توفيق أحمد في قصيدة “على بابك الريح” التي يهديها لولده الوحيد “ساري”، والموجودة في ص449، من أعماله الشعرية في طبعتها الثالثة ومن ديوان “حنين الحبر” يقول:

على بابِكَ الريحُ تَجْلِسُ يوماً فيوماً

وشهراً فشهراً وعاماً فعامْ

لماذا؟

صوتُ توفيقَ الباكي، يعزفُ في قلوب المترجمين

فيسوقُهُمُ الحُزْنُ حافياً متراكماً ويجرُّهُم إلى بواباتِ جحيمٍ مضطرم….!!

بأيِّ جدارٍ تَلوذُ وقد لَمَّتِ الرِّيحُ قُمصانَها الطائشاتِ

على رونقِ الضوءِ فيكَ؟

على بابِ عُمْرِكَ تَشْتَبِكُ الريحُ بالروحِ

ما أصعبَ الانتقام!!

إنها خَيْلُ توفيق تَجْمَحُ ضابحةً دون تحديدِ جهةٍ

أو تحديدِ جهةِ اللهفةِ والجنون!

.. يقول توفيق في نصِّ الضياعِ هذا:

لماذا..

ولَسْتَ سوى جسدٍ من سَلامْ

عشرونُ شمساً ولم يَبْلُغِ الضوءُ فيكِ فِطاماً

وأشهدُ أنّيَ لم أحتجبْ عنك يوماً

يا لمرارةِ هذا الصراخ وهذا العُمْقِ المُكَفَّنِ بالصبرِ

والدموعِ الجارحةِ الجامحةِ التي لا تُرى!!

ويقول توفيق أحمد في القصيدة نفسها:

(أَرُشُّ على طَبْعِكَ المُتَشَظَّي

غُيومَ الأُبُوَّةِ والأُنْسِ

و… جُرْحِ كثيرِ الوجوهِ وما مِنْ ضَماد)

..(وأندى منَ الماءِ مشتعلاً في مرايا الشجرْ)

إلى أين يدخل هذا الشاعر في جنون وجده وسكره.. وغيبوبته؟

هل يدخل في تفاصيل الشجر؟ أم يريد أن يُعيدَ حُزْنَ جُبِّ يوسفَ؟ أَمْ تراهُ لم يَعُدْ يعرفُ أين يَعْبُر وأين يركضُ وأينَ يستطيبُ الجنونُ فيه؟ ما هذا الشاعر المكتوي منذ أيامِ بدايةِ التاريخ والجاهليةِ والوثنية المبررة لشوقه وسراديب حزنه؟

(تعيش وحيداً بلا إخوةٍ صبية)

كيف لقلبه أنْ يحتمل أو يتحمَّلَ مرارةَ هذا الغياب، وهذا العَلْقَمَ وهذه اللوعةَ؟

أنا أقرأُ هذا النص فأفرُّ هارباً من جحيم المفردات لدى الشاعرِ المُسْتَحِمِّ باللظى، وأختبئُ وراءَ ظَهره

فأكتوي بِلَفحاتِ نارٍ ذاتِ امتداداتٍ حارقة.

توفيق أيها الشاعرُ الذي يستيقظُ وينام على صفيحٍ منِ انبعاثِ النار وفُوَّهاتِها

اعذرْني لا أستطيعُ المتابعةَ فأين أضعُ بصمتي، تكويني قُروحُ سعيرِكَ.. تحية.

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