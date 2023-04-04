سدود درعا في “أسوأ حالاتها”

درعا- دعاء الرفاعي

لم يخفِ مدير الموارد المائية المهندس أحمد محسن أن سدود المحافظة في أسوأ حالاتها مما اضطرهم لاستجرار ما يقارب 10 ملايين متر مكعب من سدود القنيطرة، لتغذية سدود سحم الجولان وتسيل وعابدين وغدير البستان، لافتاً إلى أن معظم سدود المنطقة الغربية لم تشهد تحسناً بسبب قلة الهطولات المطرية، علماً أن عدد السدود المنتشرة 16 سداً تتربع على عدة أودية ومجاري مائية مختلفة، في حين أن سدود الريف الشرقي والبالغ عددها أربعة سدود تعتبر تخزينية تجفّ صيفاً ولذلك هي غير مستثمرة على عكس سدود الريف الغربي.

ولجهة جاهزية السدود ذكر محسن أن أغلبية السدود بحالة فنية جيدة ويمكن التخزين فيها لكامل طاقتها الاستيعابية، ولاسيما سدي غدير البستان وسد غربي طفس، مؤكداً أن جميع سدود المحافظة لم تتأثر ولم يطرأ عليها أي تغييرات نتيجة الزلزال والهزات الأرضية التي حصلت مؤخراً ويتمّ الكشف عنها بشكل دائم.

وأكد محسن حرص المديرية خلال موسم الأمطار على تجميع كلّ قطرة مياه ممكنة في السدود المنتشرة في أرجاء مختلفة من المحافظة من أجل إعادة توظيفها في سقاية المحاصيل الزراعية المقرّرة حسب الخطة الإنتاجية الزراعية المقررة على السدود.

تجدرُ الإشارة إلى أن الجريانات في المواسم الماضية كانت في معظم أودية الريف الغربي لها غزارات كبيرة، بما فيها أودية العرام والرقاد، الأمر الذي أدى إلى تدخل الوحدات الإدارية في تلك البلدات لتتعاون ولتأخذ دورها في أعمال تعزيل ورفع السواتر الترابية على أطراف الوادي منعاً لحدوث فيضانات تؤدي لدخول المياه لمنازل الأهالي المقيمين في المنطقة، على عكس ما حصل هذا العام في سد أم ولد والذي أدى إلى غمر منازل كاملة في بلدة الكرك الشرقي.

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