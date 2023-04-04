شويغو: الطائرات الهجومية البيلاروسية أصبحت قادرة على شنّ ضربات نووية

موسكو – تقارير

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات بيلاروس تلقّت منظومات صواريخ “إسكندر- إم” التي يمكنها استخدام الصواريخ التقليدية والنووية.

كذلك أعلن وزير الدفاع الروسي في اجتماع مع القيادات العسكرية، اليوم الثلاثاء، أن تدريب الطواقم البيلاروسية على كيفية استخدام هذه الصواريخ لحماية دولة الاتحاد قد بدأ يوم 3 نيسان.

وفي السياق نفسه قال شويغو: إن بعض الطائرات الهجومية البيلاروسية أصبحت قادرة على شنّ ضربات بصواريخ نووية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه من المهم في الظروف الصعبة الراهنة العمل على تعزيز الإمكانيات الدفاعية لدولة الاتحاد، فضلاً عن تنسيق النشاط على الساحة الدولية.

وأعلن الرئيس الروسي نهاية الشهر الماضي أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس.

من جهة ثانية، صرّح شويغو بأن الضربات العالية الدقة للقوات المسلحة الروسية على المنشآت العسكرية الأوكرانية سمحت بتعطيل إنتاج عدد من الأسلحة وإمداد قوات العدو بالذخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع خاص بشأن توفير الذخيرة في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، حيث تابع الوزير: إن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير دونباس، وتطوير العملية العسكرية في مناطق أرتيوموفسك وأفدييفكا واتجاهي ليمان وكوبيانسك.

وأكّد شويغو أن الضربات العالية الدقة على المنشآت العسكرية الأوكرانية سمحت بتعطيل إنتاج عدد من الأسلحة وإمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخيرة، بينما تقوم القوات المسلحة الروسية بتدمير الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية المرسلة إلى أوكرانيا سواء في مواقع القتال أم في مراحل النقل.

وفي غضون 3 أشهر، دمّرت القوات الروسية 59 مدفعاً من طراز M777، و13 مدفعاً ذاتي الحركة من طراز Paladin، و14 راجمة صواريخ “هيمارس”.

وفيما يخص العلاقة مع حلف شمال الأطلسي “ناتو”، قال وزير الدفاع الروسي: إن حلف الناتو يؤكد توجّهاته المعادية لروسيا، منوهاً بأن انضمام فنلندا للحلف يعزّز مخاطر توسّع المواجهة.

وأضاف شويغو: “تعمل كتلة شمال الأطلسي على تعزيز مسارها المناهض لروسيا، ما يؤدّي إلى تصعيد الصراع”.

وتابع قائلاً: “يعمل الناتو على زيادة استعداده القتالي ويكثف أنشطته بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس، ما يخلق خطراً لتوسيع الصراع في أوكرانيا، لكنه لن يؤثر في نتيجة العملية الخاصة”.

كذلك لفت إلى أن “الناتو يتخذ مجموعة من الإجراءات ويكثف أنشطة التدريب القتالي والاستطلاع بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس.. وفي المستقبل القريب، ستصبح فنلندا عضواً في الحلف.. كل هذا يخلق مخاطر توسّع كبير في الصراع”.

وأعلن الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ أمس الاثنين أن فنلندا ستنضمّ رسمياً إلى الحلف اليوم الثلاثاء.

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