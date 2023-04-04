صدارة الواكد لهدافي الدوري الممتاز تأكيد على عافية كرة الجيش

واصل فريق الجيش نتائجه الإيجابية وحقق فوزاً مستحقاً على جاره المجد في افتتاح مباريات مرحلة الإياب من الدوري الممتاز لكرة القدم بأربعة أهداف مقابل هدف، ليعزّز الجيش موقعه بين الفرق التي تنافس على اللقب الموسم الحالي مبتعداً عن المتصدّر الوثبة بفارق نقطة واحدة.

فريق الجيش هذا الموسم أظهر حتى الآن أنه من أفضل فرق الدوري، حيث ظهر بصورة جيدة من حيث الضغط على المنافس والتمركز الجيد في الجانب الدفاعي مع التحولات الهجومية السريعة في أول مباراة لمدرّبه أيمن الحكيم.

وما ميّز الجولة الأولى من مرحلة الإياب التألق اللافت لهداف الدوري المخضرم محمد الواكد الذي سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراة المجد ليستعيد الفريق قوته الهجومية نسبة لمرحلة الذهاب، ليبقى الواكد الورقة الرابحة بكلّ مباراة يخوضها الفريق.

الواكد أكد لـ”البعث” أنه يسعى مع بقية اللاعبين للفوز بكل مباراة ولا يهمّه من يسجل، المهمّ أن يحقق الفريق الانتصار تلو الآخر، وجميع اللاعبين لديهم إصرار على تقديم أفضل أداء لهم والمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وأضاف الواكد: أي لاعب يطمح في إنهاء الموسم كهداف للدوري لكني أفكر أولاً في تحقيق بطولة للنادي سواء الدوري أو الكأس، خاصة وأن النادي ابتعد فترة عن منصات التتويج، ولكن نعد الجماهير وإدارة النادي بتحقيق إحدى البطولتين هذا الموسم على الأقل، ومن ثم يأتي التفكير بموضوع هداف الدوري.

يُشار إلى أن الواكد هو الهداف التاريخي لفريق الجيش، حيث سجل 116 هدفاً مع النادي، كما سبق له وأن حطم في موسم 2018 رقم لاعب حطين السابق عارف الآغا حين سجل 27 هدفاً في موسم واحد ليسجل الواكد 29 هدفاً.

عماد درويش

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