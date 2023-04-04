طهران: لا مفر للكيان الصهيوني من الانهيار الداخلي

طهران: لا مفر للكيان الصهيوني من الانهيار الداخلي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الثلاثاء أنّ بقاء الاحتلال الإسرائيلي يقوم دائماً على الحرب وانعدام الأمن وإثارة الاختلافات في المنطقة.

وكتب كنعاني في تغريدة عبر “تويتر” تعقيباً على قلق الاحتلال من تحسن علاقات سورية مع الدول العربية والإسلامية: مع تقوية مسار الدبلوماسية والتقارب في منطقة غرب آسيا فإنّ الإجراءات المغامرة للكيان الصهيوني الغاصب ستزداد.

وأضاف أنّ “السبب واضح فوجود وبقاء الكيان الإسرائيلي المزيف قائم دائماً على الحرب وانعدام الأمن وإثارة الاختلافات في المنطقة وبالطبع لا مفر من الانهيار الداخلي.

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