طهران: لا مفر للكيان الصهيوني من الانهيار الداخلي

4-أبريل-2023

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الثلاثاء أنّ بقاء الاحتلال الإسرائيلي يقوم دائماً على الحرب وانعدام الأمن وإثارة الاختلافات في المنطقة.

وكتب كنعاني في تغريدة عبر “تويتر” تعقيباً على  قلق الاحتلال من تحسن علاقات سورية مع الدول العربية والإسلامية: مع تقوية مسار الدبلوماسية والتقارب في منطقة غرب آسيا فإنّ الإجراءات المغامرة للكيان الصهيوني الغاصب ستزداد.

وأضاف أنّ “السبب واضح فوجود وبقاء الكيان الإسرائيلي المزيف قائم دائماً على الحرب وانعدام الأمن وإثارة الاختلافات في المنطقة وبالطبع لا مفر من الانهيار الداخلي.

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4-أبريل-2023

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