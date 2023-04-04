عملية بطولية جنوب (تل أبيب) تسفر عن إصابة اثنين من قوات الاحتلال
الأرض المحتلة – تقارير:
رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة نفّذ فلسطيني اليوم عملية بطولية جنوب مغتصبة “تل أبيب”، أسفرت عن إصابة اثنين من قوات الاحتلال.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينياً وصل إلى تجمّع لقوات الاحتلال عند تقاطع طرق جنوب “تل أبيب”، وطعن اثنين من قوات الاحتلال قبل أن تقوم باعتقاله.
وأكّدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن هذه العملية ردّ على اعتداءات الاحتلال على المعتكفين في الأقصى واقتحامات المستوطنين لباحاته، مشدّدة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة في مواجهة الاحتلال وسيدافع بكل ما يملك عن وجوده وعن أرضه ومقدساته، ولن يسمح للاحتلال بتهويد المسجد الأقصى.
وأسفرت العمليات البطولية التي نفّذها الفلسطينيون منذ مطلع العام الجاري عن مقتل 15 مستوطناً إسرائيلياً، وإصابة أكثر من 30، وجاءت رداً على جرائم الاحتلال التي أدّت خلال هذا العام وحده إلى استشهاد 95 فلسطينياً وإصابة المئات.
من جهةٍ أخرى، أُصيب ستة فلسطينيين واعتقل ثمانية عشر آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم وبلدة كفر نعمة في رام الله وسط إطلاق الرصاص، ما أدّى إلى إصابة ستة فلسطينيين، كما قامت باعتقال عشرة آخرين.
وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة رام الله وبلدات برقين وجبع في جنين ومنطقة خلة العامود وبلدة عينابوس في نابلس واعتقلت ثمانية فلسطينيين.
إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية مردا شمال مدينة سلفيت بالضفة، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام، دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات.
وتتعرّض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال التي تغلق مداخلها، وتقتحمها بين حين وآخر.
من جهتهم، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن 136 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال التي كثفت وجودها عند أبواب المسجد وفرضت قيوداً مشدّدة على دخول المصلين الفلسطينيين إليه.
ويدعو المستوطنون الإسرائيليون إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يوم غدٍ وسط تأكيد القوى الوطنية الفلسطينية ضرورة الرباط في المسجد والتصدّي لاقتحامات المستوطنين.
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