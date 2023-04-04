عملية بطولية جنوب (تل أبيب) تسفر عن إصابة اثنين من قوات الاحتلال

الأرض المحتلة – تقارير:

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة نفّذ فلسطيني اليوم عملية بطولية جنوب مغتصبة “تل أبيب”، أسفرت عن إصابة اثنين من قوات الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينياً وصل إلى تجمّع لقوات الاحتلال عند تقاطع طرق جنوب “تل أبيب”، وطعن اثنين من قوات الاحتلال قبل أن تقوم باعتقاله.

وأكّدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن هذه العملية ردّ على اعتداءات الاحتلال على المعتكفين في الأقصى واقتحامات المستوطنين لباحاته، مشدّدة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة في مواجهة الاحتلال وسيدافع بكل ما يملك عن وجوده وعن أرضه ومقدساته، ولن يسمح للاحتلال بتهويد المسجد الأقصى.

وأسفرت العمليات البطولية التي نفّذها الفلسطينيون منذ مطلع العام الجاري عن مقتل 15 مستوطناً إسرائيلياً، وإصابة أكثر من 30، وجاءت رداً على جرائم الاحتلال التي أدّت خلال هذا العام وحده إلى استشهاد 95 فلسطينياً وإصابة المئات.