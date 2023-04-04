فرع الطلائع في اللاذقية يعقد مجلسه السنوي ويكرّم الرّواد

عقد فرع اللاذقية لطلائع البعث مجلسه السنوي تحت شعار “أَملُنا بشار لنكمّل المشوار” وذلك في دار الأسد للثقافة. وأوضحت الرفيقة سامية صنين، أمين فرع طلائع البعث في اللاذقية، أن المجالس الطليعية محطاتٌ لتقييم الأداء وتطوير العمل الطليعي للوصول إلى أرقى صيغةٍ للنهوض بالأطفال الى الأفضل.

الرفيق د. محمد عزت عربي كاتبي، رئيس منظمة طلائع البعث، أشار إلى أن “إعادة الإعمار واجبنا، وبجهودنا، وكل فردٍ له دورٌ والجميع يعمل تحت مظلّة حزب البعث العربي الاشتراكي كفريقٍ واحدٍ”، وتحدّث عن موضوع البعثة للطليعيين الى بيلاروسيا، مبيناً أنّه تم أخذ الأوائل من كل الاختصاصات، والثاني من الاختصاصات المطلوبة وفق المعايير، وتطوير الدفتر الطليعي شكلاً ومضموناَ.

كذلك تحدث عن تكثيف المعسكرات الترفيهية على مستوى القطر وزيادة الوحدات البيئية، وإلزام المشرفين بحضور الدورات التخصّصية، ومسابقات الرواد.

وعن إمكانية إحداث قناة فضائية تخص الطليعيين والأطفال، وتقوم ببث نشاطاتهم، أوضح الدكتور كاتبي أن هذه الفكرة غير متاحة حالياً بسبب الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن قناة “التربوية السورية” تقوم ببث وتغطية جميع النشاطات الطليعية.

إلى ذلك، تمّت مناقشة المداخلات المطروحة مِن قِبل الرفاق المشرفين والطليعيين، حيث أكّد الرفيق عمران أبو خليل، مدير تربية اللاذقية، العمل على إتمام جميع الأعمال المقترحة التي تخص المديرية ومعالجتها من ترميمٍ للمدارس والطرقات المؤدية إليها، وفيما يخص المداخلات عن عمل مشرفي الأنشطة في المدارس فأوضح بأن عملهم غير محدود في اختصاصٍ معين.

وأكد المهندس فراس السوسي، نائب محافظ اللاذقية، أنّ الصيانات مستمرة، كما ناقش موضوع النصب التذكاري الذي طالب به الطليعيون لرفاقهم من ضحايا الزلزال.

ونوّهَ الرفيق كامل زنتوت، عضو قيادة فرع اللاذقية، رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي، على أهمية عمل المنظمة والاهتمام بها، مشيراً إلى أن التربية والطلائع أسرة واحدة، وتطوير العمل من الأولويات بالنسبة لها.

وخلال المجلس، أقيم حفل تكريم للروّاد على مستوى القطر تخللّه فقرة فنية لأوركسترا “حلم” وفقرة راقصة، وكلمة منظمة طلائع البعث ألقتها الرفيقة نعمة شدود، عضو قيادة منظمة الطلائع، رئيس مكتب الثقافة والإعلام والعلاقات الخارجية، لافتةً خلالها إلى أنّه “في كل عامٍ هناك موعدٌ مع بناةِ مستقبل سورية الحديثة، الذين يتبادلون المعرفة والخبرة ويتنافسون في مجالات الإبداع المختلفة، من أجل نيل شرف الرّيادة، واثقين من أن المستقبل لهم”.

حضر التكريم الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، أمين فرع اللاذقية للحزب، وقيادات حزبية ونقابية وإدارية وتربوية.