فنلندا تستعد للانضمام إلى حلف الناتو رسميا اليوم الثلاثاء

4-أبريل-2023

تستعد فنلندا اليوم الثلاثاء للانضمام رسميا إلى حلف الناتو لتصبح أحدث عضو في الحف.

 وأفادت وكالة Associated Press، أنه سيتم رفع علم فنلندا أمام مقر الحلف في بروكسل بين أعلام الدول الأعضاء اليوم الثلاثاء بمشاركة الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ووزير خارجيته بيكا هافيستو ووزير الدفاع أنتي كايكونن قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف.

وتجدر الإشارة إلى أن رفع العمل الفنلندي يتزامن مع الذكرى الـ 74 لتأسيس الحلف في الـ 4 من نيسان 1949.

وستسلم الوثيقة الرسمية التي تؤكد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبيل الاحتفال عقب ذلك ستقدم فنلندا لبلينكن الوثائق النهائية لتضفي الطابع الرسمي على عضويتها.

وكانت تركيا آخر دولة عضو في الحلف تصادق على بروتوكول عضوية فنلندا يوم الخميس الماضي.

ومن جانبها حذرت روسيا حلف الناتو من أنها ستعزز دفاعاتها بالقرب من حدودها مع فنلندا في حال أقدم الحلف على نشر أي قوات أو معدات إضافية على الأراضي الفنلندية.

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4-أبريل-2023

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