مجلس حلب يتابع إعداد القوائم الاسمية لمن يرغب الحصول عل قرض بلا فائدة بموجب المرسوم رقم 3

حلب – معن الغادري

عقد مجلس محافظة حلب اجتماعا تنسيقيا لتتبع تنفيذ الإجراءات المتخذة في منطقة قاضي عسكر والمتعلقة بعملية جمع البيانات وإعداد القوائم الإسمية للأهالي المتضررين من الزلزال وذلك لمنح من يرغب منهم قرضاً بلا فائدة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، كما تم تحديد الأحياء الواقعة ضمن المديرية الخدمية لمنطقة الأنصاري غربي وشرقي لاستكمال الأعمال وإعداد القوائم الإسمية للمتضررين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الاسراع بإنجاز الأعمال الموكلة للجنة الكشف على الأبنية المتضررة وزج الإمكانات المتاحة واللجان الهندسية ضمن الأحياء الشعبية التي تعرضت أكثر من غيرها للأضرار.

ويناط باللجنة مهام تحديد أرقام العقارات المتضررة كلياً أو جزئياً من أبنية سكنية وتجارية ومنشآت صناعية وحرفية والأبنية بمختلف أصنافها وأشكالها وصفة الملكية والإشغال لها، ومن ثم تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة من الأشخاص الواقعة منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في المحافظة من المالكين أو الشاغلين لها.

واشترطت اللجنة أن يقوم المتضررون بتقديم طلباتهم إلى المحافظة خلال /90/ يوماً من تاريخ صدور الجداول، ليصار بعد ذلك إلى المعالجة وفق الآلية المحددة. ويرأس اللجنة المحافظ وتضم في عضويتها كل من رئيس مجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية في المناطق المتضررة ، ومدير المالية والمؤسسات الخدمية /المياه – الكهرباء – الهاتف والخدمات الفنية والمصالح العقارية/ ورئيس فرع نقابة المهندسين وممثل الأمانة السورية للتنمية ومختار المنطقة المتضررة.

وبين محمد حجازي رئيس مجلس المحافظة أهمية المرسوم التشريعي القاضي بإعفاء المتضررين من الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات ومفاعليه الإيجابية في تسريع عملية التعافي وإعادة تأهيل المباني المتضررة والمتصدعة بإشراف لجان هندسية مختصة، مشيراً إلى أنه تم وضع الأسس لمنح القرض وفق تعليمات المرسوم التنفيذية، وإعداد قوائم إسمية، وسينظر بكافة الطلبات المقدمة، فوراً لتسهيل منح القروض دون تأخير.

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