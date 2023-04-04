مخلوف يبحث مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مجالات التعاون القائمة

دمشق – سانا:

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة مع الدكتور عرفان علي كبير موظفي مكتب المديرية التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والوفد المرافق له مجالات التعاون القائمة والمشاريع الجاري تنفيذها سواء في المجال المحلي أو البيئي، وإمكانية توسيع العمل ليشمل المناطق التي ضربها الزلزال.

وأشار الوزير مخلوف خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة إلى أهمية التعاون المثمر مع البرنامج في تنفيذ المشاريع بالتشاركية مع المجتمعات المحلية، وإلى أنه يتم العمل على إعادة وضع أولويات الخطط الاستثمارية استجابة لتداعيات الزلزال، لافتاً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مرحلة التعافي لناحية الكشف على المباني المتضررة، وتقييم وضعها وتصنيفها والعمل لإعادة تأهيل البنى التحتية كشبكات المياه والخزانات ومشاريع سبل العيش لمن فقدوا عملهم، وتنشيط الوضع الاقتصادي في المحافظات المتضررة.

من جانبه أوضح الدكتور علي أن زيارته اليوم تأتي بهدف تأطير ودفع العمل قدماً على مستوى المدن والمجتمعات المحلية، والاستمرار بمشاريع التعافي والمولدة للدخل التي تخلق نوعاً من الاستقرار والاستمرار بتنفيذ المشاريع البيئية، ومتابعة دعم المديرية العامة للمصالح العقارية لإنجاز عملها من خلال تقديم التجهيزات والمعدات.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي والجهات الفاعلة لتنفيذ مشاريع متعددة متكاملة مع مراعاة التوازن بين المحافظات، بما يساهم في إنعاش الواقع المحلي.