هجوم سيبراني على مواقع جامعات إسرائيلية

4-أبريل-2023

تعرضت مواقع العديد من الجامعات الإسرائيلية لهجوم سيبراني من قبل مجموعة من المتسللين يطلقون على أنفسهم اسم “السودان المجهول”.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن من مواقع الجامعات التي تعرضت للاختراق هي “جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس وجامعة بن غوريون في النقب وجامعة حيفا ومعهد وايزمان للعلوم والجامعة المفتوحة وجامعة رايشمان”.

ونشرت المجموعة بيانا عبر “تلغرام” أوردت فيه المواقع التي هاجمتها، وجاء فيه: “البنية التحتية: الجامعات – تم إسقاط قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين”.

وذكرت المجموعة أن هذا ليس هجومها الرئيسي الذي من المقرر تنفيذه في 7نيسان.

وذكرت شركة Radware للأمن السيبراني أن هجمات إلكترونية واسعة النطاق على الكيان الصهيوني وقعت كل عام في 7 نيسان  لمدة عشر سنوات. كما حددت الشركة يوم الثلاثاء هجمات على مواقع المستشفيات والصحف ومصافي النفط وغيرها.

وهذا الهجوم هو جزء من حملة حيث يحاول النشطاء مهاجمة أهداف على الإنترنت الإسرائيلي.

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4-أبريل-2023

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