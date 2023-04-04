لافروف: مستعدون لإجراء اتصالات مع الغرب لكن الاتحاد الأوروبي خسر روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تعتبر الاتحاد الأوروبي منظمة غير ودية.

وخلال مقابلة مع صحيفة “أرغومينتي اي فاكتي” الروسية رأى لافروف أن “الاتحاد الأوروبي خسر روسيا” وتابع: هم الذين يعلنون صراحة عن الحاجة إلى إلحاق الهزيمة بروسيا.

وأضاف: لهذه الأسباب نعتبر الاتحاد الأوروبي رابطة غير ودية مشيراً إلى أن ضخ الذخيرة والأسلحة لنظام كييف فضلاً عن إرسال مدربين ومرتزقة إلى أوكرانيا هي نشاطات عدائية.

وبحسب قوله، فقد توصلت موسكو إلى الاستنتاجات الضرورية وبالتالي فهي تنوي التصرف بحزم إذا لزم الأمر لكنها تعتمد على المصالح الوطنية ومبادئ المعاملة بالمثل.

وأوضح الوزير الروسي أنه في حال تخلي الاتحاد الأوروبي عن المسار المعادي لروسيا فإن موسكو ستنظر في المقترحات وفقاً لمفهوم السياسة الخارجية الروسية لافتاً إلى أن رحلاته الخارجية الحالية تعكس الأولويات الروسية على الساحة الدولية.

وأشار إلى إن الولايات المتحدة وأتباعها يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق العزلة الدولية لروسيا.