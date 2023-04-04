700 أسرة استفادت من منحتي الأعلاف والدواجن

القنيطرة- محمد غالب حسين

بيّن نائب محافظ القنيطرة المهندس أحمد جمعة أنه تمّ توزيع منحة الدواجن لـ(400) أسرة في قريتي الحميدية والسلوقية في ريف المحافظة من قبل فرع الهلال الأحمر بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن إطار مشروع دعم سبل العيش.

وأوضح جمعة أن المنحة تهدف لمساعدة الأسر الأشدّ فقراً وذوي الشهداء والجرحى، بما ينعكس إيجابياً على تحسين وضعها الاقتصادي، ويجعلها شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية لتأمين مورد اقتصادي يمكّنها من تحسين وضعها المعيشي، إضافة لتأمين مصدر للدخل عبر مشروع متناهي الصغر، منوهاً بأن القوائم الاسمية تمّ وضعها من قبل الوحدات الإرشادية والفعاليات الأهلية من المجتمع المحلي.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المنحة تضمّنت (25) دجاجة و(300 كغ) من علف الدواجن ومشرب ماء للدواجن ومعلفاً وسياجاً معدنياً.

بدوره ذكر الدكتور جمعة حسن رئيس فرع القنيطرة للهلال الأحمر العربي السوري أن (300) أسرة أيضاً من قريتي نبع الصخر ومجدولية استلمت منحة أعلاف الأبقار التي ضمّت (900) كغ من العلف البقري المركز، و(150) كغ من الشعير، وعشر صواني كبيرة مخصّصة لاستنبات الشعير، و(5) أحجار ملحية.

وأوضح حسن أن اختيار المستفيدين من منح مشروع سبل العيش يتمّ عبر الوحدات الإرشادية الزراعية، إضافة لممثلي المجتمع المحلي بكل قرية، ويخضع الاختيار لمعايير أن تمتلك الأسرة المستفيدة بقرة واحدة على الأقل، وتكون من الأسر الفقيرة، وخاصة الأرامل وزوجات الشهداء والجرحى والمعوزين.

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