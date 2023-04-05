أجواء غائمة جزئياً وأمطار متوقعة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً، مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر في المنطقة الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….