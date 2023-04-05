إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع تابع لوزارة الدفاع في أصفهان

5-أبريل-2023

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن أحد مجمعات ورشات العمل التابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة في محافظة أصفهان تعرضت لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة.

وأوضحت الوكالة أنه تم إسقاط هذه الطائرة المسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية المتمركزة في المجمع، مشيرة إلى أن إسقاطها لم يتسبب في وقوع خسائر أو أي أضرار في المجمع.

وأعلنت إيران نهاية كانون الثاني الماضي عن هجوم فاشل باستخدام مسيرات صغيرة على أحد مجمعات الورشات التابعة لها في أصفهان، حيث تمكنت وسائط الدفاع الجوي للمجمع من إصابة إحدى الطائرات، وانفجرت طائرتان اثنتان.

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5-أبريل-2023

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