نادي السيارات يكشف عن أجندته وسباقات كثيرة قادمة

كشف نادي السيارات السوري عن موعد انطلاق أنشطته الرياضية للموسم الحالي، والتي تتضمن عدداً من البطولات التي بدورها تشمل عدداً جيداً من السباقات.

عضو مجلس إدارة النادي ومدير الأنشطة الرياضية حسن الحامض أشار إلى أن الثاني من شهر حزيران القادم سيكون موعداً لإقامة المرحلة الأولى من بطولتي سورية لسباقات السرعة وسباقات الدريفت، إضافة لتحدي السرعة وتحدي الدريفت المخصّصين للمتسابقين الجدد، على أن تقام المرحلة الثانية من البطولتين في السابع من تموز القادم، كما ستقام المرحلة الثالثة والأخيرة من البطولتين في الرابع من آب المقبل.

وأضاف مدير الأنشطة الرياضية لنادي السيارات: روزنامة النشاط الرياضي لنادي السيارات تشمل إضافة إلى بطولتي السرعة والدريفت، عدداً من الفعاليات أبرزها بطولة الجامعات للسباقات الإلكترونية وبطولة سورية لـ (Karting Slalom)، والتي سيتم تحديد موعدهما في وقت لاحق، وهناك أفكار ومبادرات ومساعٍ أخرى من مجلس إدارة النادي واللجنة المنظمة للسباقات لتنظيم فعاليات وأنشطة أخرى خلال هذا الموسم.

يُذكر أن الموسم الفائت شهد تتويج المتسابق أنس قوادري بلقب بطولة سورية لسباقات السرعة، وتتويج المتسابق محمد كريزان بلقب بطولة سورية لسباقات الدريفت.

المحرر الرياضي

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