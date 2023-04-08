إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال في الخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه منازل الفلسطينيين على مدخل مخيم العروب شمال المدينة، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح، والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.